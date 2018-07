Ainda pode ser pior Ficar fora da abertura do Mundial na Austrália, mesmo sendo uma situação muito longe de se imaginar quando Alonso apostou na McLaren como a equipe que poderia dar a ele os títulos que não conseguiu em quatro anos de Ferrari, pode não ser o pior dessa história. O mistério que se criou pelas circunstâncias estranhas do acidente do dia 22 leva a especulações de todos os tipos, a começar pela possibilidade de Alonso ter sido vítima de um choque elétrico proveniente do ERS, o que o fez apagar antes da batida. A hipótese do choque elétrico não está fora de cogitação, mesmo diante da negativa da McLaren. Existem opiniões diferentes, inclusive de médicos. Mas o que parece mais do que certo é que o bicampeão, de fato, perdeu a consciência antes de bater no guardrail. Só o fato de a batida ter ocorrido a 135 km/h, uma velocidade muito baixa para a F-1, já é suficiente para se acreditar nisso, e há testemunhas que chegam a precisar em três segundos o tempo de desmaio do piloto antes do acidente.