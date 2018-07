Ainda restam seis vagas e disputa vai até abril

Europa e América do Sul decidiram suas seleções muito tempo antes do início da Olimpíada porque optaram por tornar seus campeonatos continentais classificatórios para Londres. O Sul-Americano Sub-20, disputado em janeiro e fevereiro passados no Peru, garantiu as vagas de Brasil e Uruguai. O Europeu Sub-21, realizado no início do segundo semestre de 2011 na Dinamarca, colocou Espanha, Suíça e Bielo-Rússia nos Jogos.

A outra seleção do continente será a do Reino Unido, garantida por ser a anfitriã.

A África também já tem seus três representantes: Gabão, Marrocos e Egito. Pode ter uma quarta seleção, a do Senegal, que vai jogar repescagem contra o quarto colocado. O adversário dos senegaleses só será conhecido no final de março.

A Ásia definiu na quinta-feira a primeira seleção do continente: a Coreia do Sul fez 3 a 0 em Omã e vai à Olimpíada pela sétima vez seguida. As duas outras vagas continuam em disputa – o pré-olímpico termina em março. Japão e Emirados Árabes, no momento, estão mais próximos, mas Omã, Catar e Síria – país que vive clima de guerra civil – ainda têm chances. Já Austrália e Arábia Saudita, que normalmente participam do futebol olímpico, desta vez estão fora.

A disputa asiática classifica diretamente três equipes para os Jogos e vai apontar, em uma repescagem, uma quarta seleção para disputar uma vaga com a seleção senegalesa.

A Oceania fará um pré-olímpico de 15 dias nas Ilhas Fiji, no próximo mês, para apurar seu representante.

A Concacaf encerra a série, escolhendo até abril seus dois representantes. Os Estados Unidos vão sediar o pré-olímpico da região.