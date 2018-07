Ainda sob comando de Marcão, Fluminense fecha preparação para duelo do Carioca O Fluminense fez neste sábado o último treino antes da partida contra o América-RJ, no estádio Los Lários, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O duelo é importante para o time tricolor se manter no grupo de classificação para a próxima fase.