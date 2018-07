Aírton treina à parte e continua como dúvida no meio de campo do Botafogo O volante Aírton é a única dúvida do Botafogo para o duelo contra o Corinthians neste domingo, às 16 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador fez um treino sem bola neste sábado, mas foi relacionado para a partida.