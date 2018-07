Al-Sadd mira duelo com Barcelona no Mundial O Al-Sadd, do Catar, estreia no Mundial de Clubes neste domingo contra o Esperance, da Tunísia, com uma motivação especial. Em caso de vitória, o atual campeão asiático se classifica para disputar as semifinais do Mundial de Clubes contra o Barcelona, na próxima quinta-feira. Até os jogadores mais experientes do elenco reconhecem que enfrentar o time catalão é o principal sonho do time no torneio, que está sendo realizado no Japão.