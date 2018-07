Al-Sadd vence Espérance e encara Barcelona no Mundial de Clubes

TOYOTA - O Al-Sadd conquistou neste domingo o direito de enfrentar o Barcelona em uma das semifinais do Mundial de Clubes. Em Toyota, o time do Catar, que se garantiu no torneio ao faturar o título da Liga dos Campeões da Ásia, venceu o Espérance, da Tunísia, por 2 a 1, em um dos duelos válidos pelas quartas de final da competição.

Agora, o Al-Sadd irá se preparar para o maior desafio da sua história. Na próxima quinta-feira, em Yokohama, às 8h30 (horário de Brasília), o time catariano vai encarar o Barcelona, atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, em busca de uma vaga na decisão do Mundial de Clubes e de uma das maiores zebras da história do futebol.

O Espérance dominou o primeiro tempo da partida e chegou a acertar a trave adversária em chute de Yannick Ndjeng aos 19 minutos. A equipe da Tunísia também levou perigo em finalizações de Youssef Msakni, mas foi o Al-Sadd que abriu o placar. Aos 33 minutos, Kader Keita foi lançado em velocidade e finalizou. O goleiro Ben Cherifia falhou no lance e espalmou a bola para o alto. Khalifan Al Khalfan aproveitou o rebote e cabeceou a bola para as redes.

O Al-Sadd praticamente definiu a sua vitória no início da etapa final ao marcar o seu segundo gol. Aos quatro minutos, o argelino Nadir Belhadj cobrou falta, o sul-coreano Lee Jung Soo escorou de cabeça para Abdulla Koni tocar para o gol. O Espérance ainda esboçou uma reação com o gol de Ousama Darragi, em cobrança de falta, aos 15 minutos. Em busca do empate, o time tunisiano sufocou o Al-Sadd, principalmente em jogadas aéreas. Mas a equipe catariana conseguiu conter a pressão do adversário e garantir presença nas semifinais do Mundial de Clubes.

ESPÉRANCE 1 x 2 AL-SADD

ESPÉRANCE - Ben Cherifa, Banana Yaya, Idrissa Coulibaly (Harrison Afful), Oualid Hichri e Khelil Chamman; Mejdi Traqui, Oussama Darragi (Khaled Ayari), Wajdi Bouazzi e Khaled Mouelhi; Youssef Mskani e Yannick Ndjeng. Técnico: Nabil Maaloul

AL-SADD - Mohamed Saqr; Abdulla Koni, Nadir Belhadj, Lee Jung-Soo e Ibrahim Abdulmajed; Talal Al Bloushi, Mohammed Kasola, Wesam Abdulmajid (Tahir Muhammad) e Khalfan Al Khalfan (Yusef Ali); Mamadou Niang (Alhaydos) e Kader Keita. Técnico: Jorge Fossati

Gols - Khalfan Al Khalfan, aos 33 minutos do primeiro tempo; Abdulla Koni, aos três, e Oussama Darragi, aos 15 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Enrique Osses (Chile).

Cartões amarelos - Oussama Darragi, Oualid Hichri e Khaled Mouelhi (Espérance) e Nadir Belhadj, Mohammed Kasola e Abdulla Koni (Al-Sadd).

Renda - Não disponível.

Público - 21.251 espectadores.

Local - Toyota Stadium, em Toyota (Japão).