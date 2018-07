Ala de futsal do Cascavel fica próximo de deixar UTI O Hospital São Lucas divulgou novo boletim médico na manhã desta quarta-feira para falar sobre o quadro de saúde do ala Caça, do Cascavel (PR), que ingressou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do local na noite da última segunda após ter sofrido uma forte queda e batido com a cabeça no chão e no banco de reservas durante jogo diante do Orlândia, pela Liga Futsal.