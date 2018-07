Ala do Cascavel vai para UTI após choque na Liga Futsal O Cascavel derrotou o Orlândia por 4 a 1 na noite da última segunda-feira, pela Liga Futsal, mas após a partida o clima era de preocupação na equipe paranaense. Isso porque ao longo do duelo o ala Caça se chocou com Vinícius, do time paulista, e acabou batendo a cabeça fortemente no chão. Ele precisou deixar o ginásio de maca e foi direto para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Lucas, na cidade do interior paranaense.