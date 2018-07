Ala Falcão pode disputar mais uma Copa do Mundo pelo Brasil

SÃO PAULO - Principal nome do futsal brasileiro na última década, autor de 343 gols pela seleção e um dos grandes responsáveis pela conquista da Copa do Mundo de 2012, quando salvou o Brasil de uma vexatória eliminação nas quartas-de-final, o craque Falcão admite que "infelizmente meu prazo já está acabando". Mesmo assim, nesta terça-feira o jogador deu a entender que ainda pode disputar o Mundial de 2016, que será disputado na Colômbia.

Em novembro do ano passado, logo após a conquista da Copa do Mundo disputada na Tailândia, Falcão afirmou que aquele havia sido seu último Mundial. Nesta terça, porém, o ala revelou ao Estado que pretende atuar por pelo menos mais três temporadas - período que coincide com a próxima Copa do Mundo.

"Hoje meu planejamento é ficar com essa história do ano passado. Minha última história em Copa do Mundo acho impossível ser melhor que aquela", despistou. "Eu não sei quando [vou deixar a seleção], não vou falar quando porque depois não vou cumprir o prazo de novo. Estou com 36 anos, ainda em alto nível. O futsal dá essa oportunidade de poder entrar e sair, então eu acredito que mais três anos em alto nível eu consiga jogar."

Falcão foi um dos astros do "Encontro de Gerações", evento promovido pela Confederação Brasileira de Futsal e Pulse nesta terça-feira, no Museu do Futebol, em São Paulo. Junto com os campeões mundiais Douglas Pierrotti (pivô da seleção na década de 1980), Manoel Tobias (década de 1990) e Vanessa (ala do Unochapecó, de Santa Catarina, e eleita três vezes seguidas a melhor jogadora do mundo), ele participou do lançamento do novo uniforme da seleção.