Alain Bernard fracassa e fica fora dos 100m na Olimpíada

DUNQUERQUE - O campeão olímpico Alain Bernard não poderá defender o seu título da prova dos 100 metros livre nos Jogos de Londres. Nesta quinta-feira, ele fracassou na tentativa de se classificar para a disputa ao terminar apenas em quinto lugar no Campeonato Francês de Natação.

Para obter a vaga olímpica, Bernard precisava ficar nos dois primeiros lugares. O campeão olímpico, porém, foi superado pelo francês Yannick Agnel, que venceu a prova em 48s02. O outro classificado foi Fabien Gilot, que ficou em segundo lugar, com o tempo de 48s38. Já Bernard completou a prova dos 100 metros livre em 48s92.

"Este é o jeito que as coisas foram. Houve muita expectativa e estresse", disse Bernard. "Eu tentei fazer o meu melhor, mas tenho que congratular Yannick e Fabien, eles foram melhores", completou o francês, que no ano passado fracassou na tentativa de se classificar para o Mundial de Esportes Aquáticos na prova dos 100 metros.

O tempo obtido nesta quarta-feira foi o melhor da carreira de Agnel, a mais rápida marca francesa deste ano e a terceira melhor do mundo em 2012. Apenas os australianos James Magnussen, com 47s10, e James Roberts, com 47s63, foram mais rápidos.

Apesar de não ter se classificado para a prova dos 100 metros livre na Olimpíada, Bernard, de 28 anos, deverá fazer parte da equipe francesa no revezamento 4x100 metros livre em Londres. Ele compôs o time que conquistou a medalha de prata há quatro anos em Pequim.