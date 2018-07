Alan Fonteles busca revanche contra americano no Rio Com a prisão do sul-africano Oscar Pistorius, acusado de premeditar o assassinato da sua namorada, o brasileiro Alan Fonteles ficou sem seu principal adversário para o "Desafio Mano a Mano", que vai acontecer neste domingo, no Rio, em pista de 150 metros montada nas areias da Praia de Copacabana.