Alan Fonteles é eleito o Atleta do Ano Nos Jogos Paralímpicos de Londres, Alan Fonteles superou a sensação sul-africana Oscar Pistorius, nos 200m T44. Ontem, na 2.ª edição do Prêmio Paralímpicos, o corredor de 20 anos bateu o nadador Daniel Dias, maior vencedor brasileiro na história das Paralimpíadas, na votação popular para Atleta do Ano masculino. Dirceu Pinto, da bocha, também concorria. No feminino, a corredora Therezinha Guilhermina ganhou a votação para Atleta do Ano. Ela superou Lúcia Teixeira e Shirlene Coelho. Maciel de Souza Santos, da bocha, foi eleito a revelação de 2012.