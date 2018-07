Alan Kardec comanda virada do Santos

É complicada a vida de Muricy Ramalho. Ter Neymar, Ganso, Elano e Borges, não poder utilizá-los, e ainda mandar a campo um time sem brilho, mesclando reservas e algumas jovens promessas. Não é fácil.

Evidentemente que as chances de isso dar certo não são grandes. Mas o Santos, não fosse Alan Kardec, teria tropeçado novamente no Campeonato Paulista.

Foram dele os dois gols da vitória sobre o Ituano, por 2 a 1, num Anacleto Campanella vazio, ontem à noite. O segundo gol saiu nos acréscimos, recebendo um cruzamento de Dimba, da direita, e chutando no canto.

Ele foi o nome do Santos no jogo e tem sido neste início do Estadual. Já havia marcado no empate em 1 a 1 contra o XV de Piracicaba e fez os dois ontem.

Muricy Ramalho dirigiu o time no campo pela primeira vez em 2012. Se a ideia era observar jogadores jovens e que poderiam dar algo ao clube, o técnico pouco (ou nada) tirou de proveito, salvo o garoto Dimba, que entrou no fim e deu passe para Alan Kardec virar a partida.

Tiago Luis, que já foi considerado um garoto promissor, voltou de uma passagem pela Ponte Preta, mas foi mal.

No intervalo, foi sacado por outra aposta: Tiago Alves, que havia sido titular na estreia. Jogadores mais experientes e que podiam aspirar algo a mais, colocando um dúvida na cabeça de Muricy Ramalho, também não foram bem.

Rentería mostrou porque é reserva ao, sozinho na área, cabecear a bola como se fosse um zagueiro, não um atacante.

Já Ibson deve ter feito com que o técnico (e a diretoria) revessem com carinho o interesse no Flamengo em seu futebol.

Em meio a esse marasmo técnico, Alan Kardec era a exceção, o único santista a chutar ao gol no primeiro tempo.

Muricy manteve a maioria dos atletas escalados por Tata na estreia do Estadual, apostando que houvesse pelo menos uma evolução no entrosamento.

Não foi isso que aconteceu. O Santos, apesar de ter mais posse de bola, agredia pouco o Ituano, que abriu o placar aos 26 minutos com Kleyton Domingues, que disparou em velocidade, saiu na cara de Aranha e chutou forte no ângulo.

A virada. Nem Santos, nem Ituano voltaram para o segundo tempo com uma postura muito diferente da etapa inicial.

Mas a dupla que havia feito a melhor jogada do Santos antes do intervalo empatou a partida no segundo tempo. Felipe Anderson cruzou e Alan Kardec fez de cabeça, aos 28 minutos.

O jogo ao menos ficou mais aberto, já que as duas equipes tentaram a vitória. O Santos passou a explorar bem o lado direito do ataque, com Maranhão e depois com Dimba. E o alívio final veio aos 46, com Alan Kardec, que certamente ganhou pontos com Muricy para brigar por uma vaga entre os titulares.

Gols: Kleyton Domingues, aos 26 do 1ºT, Alan Kardec, aos 28 e aos 46 do 2ºT.

SANTOS (4-4-2): Aranha, Maranhão, Vinicius, Bruno Rodrigo e Emerson

(Crystian); Anderson Carvalho, Ibson,

Felipe Anderson e Thiago Luís (Thiago Alves); Alan Kardec e Renteria (Dimba).

Técnico: Muricy Ramalho.

ITUANO (4-4-2): Roberto, Alex, Tiago Gomes, Anderson Salles e Gustavo; Alan Mota, Bruno Martins (Escobar), Alemão e Kleyton Domingues; Evandro (Chapinha) e Jefferson Luiz (Otacílio Neto).

Técnico: Ruy Scarpino.

Juiz: Alessandro Darcie.

Cartões amarelos: Tiago Gomes,

Alan Mota. Vinicius, Alex

Renda e Público: Não divulgados.

Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano.