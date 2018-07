Alan Patrick ganha mais uma chance no lugar de Ganso Com a distensão muscular sofrida por Ganso contra o Corinthians, o caminho volta a ficar aberto para Alan Patrick. Tido na Vila como o mais indicado para herdar a camisa 10 quando o atual dono for para a Europa, Alan será o responsável pela armação santista em Manizales. No ano passado, porém, quando Ganso ficou longo período fora, Alan não conseguiu se firmar. A dois dias de completar 20 anos, ele tem a confiança dos mais jovens, que o acompanham desde as categorias de base. "Falei para o Alan jogar como nos treinos e confiar no futebol dele", disse Neymar após o jogo com o Corinthians, ao justificar os gestos e a conversa que teve com o meia durante a partida no Pacaembu.