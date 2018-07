Alan Patrick volta ao Santos, mas Jonathan ainda preocupa

SANTOS - Jonathan e Alan Patrick são as dúvidas de Muricy Ramalho para escalar o time do Santos que vai enfrentar o Cerro Porteño, do Paraguai, no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, quarta-feira à noite, no Pacaembu.

O lateral-direito sofreu lesão - a terceira na temporada - na coxa direita, no primeiro tempo da final contra o Corinthians, dia 15, na Vila Belmiro. O tempo estipulado pelos médicos para a recuperação foi de até 10 dias. Jonathan depende de avaliação médica, nesta segunda-feira à tarde, para voltar a treinar e ser liberado para jogar.

Alan Patrick preocupa menos. O meia foi substituído no começo do jogo contra o Once Caldas com suspeita de estiramento muscular, mas os exames não apontaram lesão. Segundo os médicos, Alan Patrick teve cãibras e dores nas panturrilhas em razão do cansaço muscular.

Depois de poupados no empate por 1 a 1 contra o Inter, na estreia do Brasileiro, sábado à noite, na Vila, e da folga de ontem, os jogadores titulares voltam aos treinos nesta segunda, às 16 horas. A expectativa é quanto à presença de Muricy Ramalho, que não pôde dirigir a equipe no sábado em razão de uma forte gripe.

