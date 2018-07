Alberto Contador é absolvido da acusação de doping A Federação Espanhola de Ciclismo absolveu Alberto Contador das acusações de doping na última edição da Volta da França, revogando sua proposta original de suspendê-lo por um ano, anunciou nesta terça-feira o advogado do atleta. Contador conservará seu terceiro título da Volta da França e poderá participar da prova deste ano, ainda que a União Ciclística Internacional (UCI) e a Agência Mundial Antidoping (Wada) possam apelar do veredicto na Corte Arbitral do Esporte (CAS).