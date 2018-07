Álbum da Copa América 2011 circula neste domingo no 'Estado'

O jornal dá sequência assim à parceria com a Panini que, em 2010, distribuiu exemplares gratuitos dos álbuns da Copa do Mundo e do Brasileiro.

"O álbum começará a ser vendido apenas na segunda-feira", afirma José Eduardo Severo Martins, diretor-presidente da Panini. O brinde circulará nas edições para assinantes e bancas.

O preço do álbum é de R$ 3,90, e o pacotinho com cinco cromos sai a R$ 0,80.

Em sua segunda edição, o álbum da Copa América será distribuído em toda a América Latina e é composto por 347 figurinhas.

Os cromos mostram times, emblema oficial e mascote do torneio, assim como os estádios das oito sedes da competição - Buenos Aires, Salta, Córdoba, San Juan, La Plata, San Salvador, Mendoza e Santa Fé.

O produto será atualizado, por meio de um encarte, após as convocações das 12 seleções - além da inclusão da Costa Rica, convidada nesta semana para substituir o Japão, que desistiu de participar do mais antigo torneio interseleções do planeta.