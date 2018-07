Alçapão de Santiago é trunfo da Católica A Universidad Católica passou os últimos dias apontando o São Paulo como favorito no duelo pela Sul-Americana e, para cumprir com eficiência o papel de azarão, conta com um autêntico alçapão. O apertado Estádio San Carlos de Apoquindo tem capacidade para receber 16 mil torcedores, que ficam próximos dos jogadores e costumam fazer muita pressão nos visitantes.