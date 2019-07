Aldemir Gomes é bronze nos 200m na Diamond League em Londres e vai a Tóquio-2020

Aldemir Gomes brilhou neste domingo e conquistou a medalha de bronze na disputa dos 200 metros rasos da etapa de Londres da Diamond League. Com o tempo de 20s17, o velocista carioca chegou atrás do vencedor chinês Xie Zhenye e do britânico Miguel Francis no Estádio Olímpicos de Londres.

LEIA TAMBÉM > Thiago Braz fatura bronze no salto com vara em etapa da Diamond League

A marca de Gomes é sua melhor na temporada e está próxima de seu recorde pessoal, 20s15. O atleta do Rio de Janeiro carioca também superou a marca mínima exigida pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 nesta prova, que é de 20s24, e assegurou presença na competição na capital japonesa.

Com o resultado deste domingo, o brasileiro ainda atingiu o índice para participar do Mundial de Atletismo de Doha, no Catar, que é o tempo de 20s40. Essa competição será realizada entre os dias 27 de setembro a 6 de outubro deste ano.

"Eu sabia que tinha que ir rápido na curva, então tentei fazer o melhor começo possível. Forcei o máximo perto da linha de chegada", comentou Gomes após conquistar o terceiro lugar na capital inglesa.

O resultado do velocista brasileiro é o mais recente de uma série de boas performances nos últimos tempos. Em junho, no Meeting Internacional de Atletismo da Guarda, em Portugal, ele venceu os 200m com a marca de 20s27, batendo o recorde do campeonato. No mesmo mês, no 33º Meeting Cidade de Pádua, na Itália, o carioca voltou a triunfar, registrando 20s25.

O bronze não foi o único motivo de comemoração para o Brasil na Diamond League neste domingo. No revezamento 4x100m, Gomes conseguiu um bom quarto lugar, correndo com Rodrigo do Nascimento, Jorge Vides e Derick Silva, convocados para os Jogos Pan-Americanos de Lima, que começam na próxima sexta-feira. Com o tempo de 38s01, os brasileiros ficaram a apenas dois centésimos do pódio, formado pelas equipes da Grã-Bretanha (37s60), do Japão (37s78) e da Holanda (37s99), que faturaram respectivamente as medalhas de ouro, prata e bronze.

As atletas do País também se destacaram no revezamento 4x100m da etapa de Londres da Diamond League. Convocadas para o Pan, Andressa Fidélis, Vitória Rosa, Franciela Krasucki e Rosângela Santos cravaram 43s18 no último sábado e também terminaram a prova no quarto lugar. O ouro foi conquistado pela Jamaica, com 42s29, seguida pela Grã-Bretanha, com 42s30, e China, com 42s71.