Aldo comemora 'nacionalização' do Bolsa-Atleta

"Pela primeira vez nós teremos atletas dos 26 estados e do Distrito Federal. Isso significa a nacionalização do programa. Esse benefício integra todas as regiões brasileiras na prática do esporte de alto rendimento. A nacionalização dos Jogos Olímpicos também é um objetivo do governo", comentou o ministro Aldo Rebelo, em entrevista coletiva, nesta sexta, em Brasília.

Neste primeiro momento foram escolhidos os atletas que mereciam a bolsa com base nos seus resultados de 2011. Na próxima etapa, serão avaliados os desempenhos esportivos do ano passado.

De acordo com o secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento, Ricardo Leyser, a lista apresentada nesta sexta é a primeira dos cinco anúncios do programa Bolsa-Atleta em 2013. "Este ano será especial para o programa. Nós temos a maior quantidade de recursos na história do Bolsa-Atleta. Lançaremos uma categoria nova, o Bolsa Pódio, dentro do Plano Brasil Medalha, e teremos o pagamento de duas bolsas, referentes aos resultados esportivos de 2011 e 2012. Assim, aproximamos a concessão do benefício ao resultado esportivo do atleta", explicou ele.

A lista conta com atletas de esportes olímpicos e paralímpicos, contemplando 71% dos esportistas brasileiros que estiveram em Londres. O ministério do Esporte destinará R$ 72,2 milhões para beneficiar os atletas nas cinco categorias: Estudantil, de Base, Nacional, Internacional e Olímpica/Paraolímpica.

A relação publicada no Diário Oficial da União tem medalhistas olímpicos como Sarah Menezes, Artur Zanetti, Thiago Pereira, Felipe Kitadai, Rafael Silva, Yane Marques, Esquiva Falcão, Yamaguchi Falcão, Adriana Araújo e Bruno Prada. Atletas de esportes coletivos também são agraciados. São os casos, por exemplo, do casal Murilo e Jaqueline e de Sheilla, do vôlei, e de Adrianinha, do basquete.