Aldo minimiza crise e critica análise do TCU

O ministro destacou que nunca teve uma conversa específica sobre o tema com a entidade e que o entendimento do governo é de que o texto original é suficiente para liberar a venda de bebidas. Na própria base aliada, porém, a maioria entende que nos Estados e municípios onde há leis contrárias a este comércio será preciso alterar estas regras.

O ministro fez ainda ataques ao Tribunal de Contas da União (TCU) por um estudo do órgão apontar que pelo menos quatro dos 12 estádios da Copa de 2014 - Natal, Manaus, Cuiabá e Brasília - virariam "elefantes brancos". Para Aldo, o tribunal não tem condições de fazer esta análise.

"O que é um elefante branco não é uma decisão de uma sentença", afirmou. "O tribunal é de contas, não de planejamento. Há entes mais preparados para debater isso", disse Aldo. Dentro da comissão, ele afirmou que os gastos do governo relativos ao evento, de aeroportos a mobilidade urbana, devem ficar em, aproximadamente, R$ 30 bilhões. Aldo minimizou ainda a ameaça da Fifa de deixar Recife (PE) fora da Copa das Confederações de 2013 e afirmou que as obras estão no ritmo adequado. "As obras estão compatíveis com o calendário previsto".

Durante a reunião, o momento de maior pressão sobre Aldo veio do deputado Romário (PSB-RJ). O atacante afirmou que as obras de mobilidade não ficarão prontas e que a Copa só será boa para as classes A e B. "A Copa é no Brasil, mas não é do povo brasileiro", disse o deputado. Aldo não deu uma resposta direta, mas afirmou que o brasileiro fica feliz com a conquista de uma Copa mesmo se morar numa choupana ou em uma palafita. A Lei Geral vai prever a reserva de pelo menos 1% dos ingressos para pessoas com deficiência.