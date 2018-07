Aldo Rebelo adota ironias para festejar o 'sucesso da Copa'

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, usou a ironia para destacar o que definiu como uma Copa do Mundo "de sucesso". Ao lado do presidente da Fifa, Joseph Blatter, ele cutucou a imprensa brasileira e internacional, que em sua avaliação não confiou na capacidade de o Brasil organizar o Mundial. Sobrou um ar irônico até mesmo para a entidade máxima do futebol.

"Queria agradecer ao presidente Blatter por ter confiado ao Brasil a organização da Copa do Mundo", disse, logo no início de sua fala. "Queria também agradecer aos jornalistas, mesmo aqueles que desconfiavam da nossa capacidade. Em Manaus as cobras devem ter se recolhido, os cachorros loucos também", declarou Rebelo, dessa vez ironizando reportagens de veículos de imprensa internacionais. Antes da Copa, alguns veículos da imprensa britânica afirmaram que a Inglaterra iria jogar "no meio da selva".

As declarações do ministro foram dadas na manhã desta segunda-feira, durante coletiva de imprensa realizada no Maracanã. "Achei que o Brasil estaria, com muito trabalho e muito esforço, preparado para organizar a Copa do Mundo", destacou, para mais tarde cutucar os críticos da Copa e setores da imprensa brasileira.

"Queria agradecer a compreensão, a paciência, e dizer aos estrangeiros que já nos deixaram e vão nos deixar, que voltem um dia. E aos nossos brasileiros, que tiveram muitas dúvidas, em especial aos jornalistas, sem perder o espírito crítico, (que tenham) um pouco mais de confiança", completou.