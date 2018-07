Aldo Rebelo despista sobre permanência no próximo governo

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, desconversou nesta sexta-feira quando foi questionado por jornalistas se permanecerá no cargo durante o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Ele participou, no Rio, da cerimônia de lançamento das moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.

"Todo ministro, quando entra, já deixa o cargo à disposição", disse Aldo Rebelo, em entrevista após a cerimônia. "Ninguém coloca à disposição o que não lhe pertence", emendou. Aldo Rebelo é o titular da pasta desde outubro de 2011, quando substituiu Orlando Silva. Membro do PCdoB, ele chegou a dizer, no início de outubro deste ano, que sua "missão está cumprida", mas negou conversas com Dilma sobre o assunto.

Questionado se havia enviado à presidente uma carta para entregar o cargo, a exemplo do que fizeram outros ministros neste mês, Aldo Rebelo disse desconhecer tal iniciativa. "Não sei. Eu nem sabia que tinha essa carta", declarou o ministro.