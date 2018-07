Aldo Rebelo não vai mexer com dirigentes

"O assunto não tem relação com a organização da Copa do Mundo. Tem relação com uma atitude das principais organizações esportivas, já que o governo não pode mais interferir nas federações, confederações e clubes", declarou, num claro sinal de que não quer incomodar, entre outros, Ricardo Teixeira, há mais de 20 anos na presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e Carlos Arthur Nuzman, no controle do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) desde 1995.

Depois, Rebelo disse que sua visão particular da questão é outra. "Minha opinião pessoal é de que a renovação, o rodízio, o estabelecimento de mecanismos que permitam que essas intervenções renovem as confederações, é sempre uma coisa boa para o esporte e a democracia."

O ministro participou da abertura da edição 2011 da Soccerex, feira internacional de futebol sediada no Forte de Copacabana e que se estende até amanhã. Ele disse também que acredita na aprovação da Lei Geral da Copa ainda este ano e contou que já foi autorizado pela presidente Dilma Rousseff a enviar para a Casa Civil um projeto que vai criar o "Departamento Antidoping", vinculado ao Ministério do Esporte. "Isso deve ser publicado (no Diário Oficial da União) em alguns dias."

Rebello também preferiu não dar opinião sobre a possibilidade de Ronaldo Fenômeno assumir cargo no Comitê Organizador Local (COL), como tem sido comentado.