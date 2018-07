Aldo Rebelo transmitirá ministério do Esporte a George Hilton nesta sexta-feira Nomeado ministro do Esporte pelo Diário Oficial da União desta quinta-feira, no primeiro dia do ano, o deputado federal George Hilton (PRB-MG) vai assumir o ministério na manhã desta sexta-feira, segundo informou a pasta. A transmissão do cargo está marcada para começar às 10h.