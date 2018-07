Alecsandro e Richarlyson juntos no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O ex-atacante Lela está rindo à toa. Aos 50 anos, o ponta-direita do Coritiba, campeão brasileiro em 1985, verá, pela primeira vez, seus filhos Alecsandro, prestes a completar 32 anos, e Richarlyson, de 29, jogarem juntos num mesmo clube: o Atlético-MG.

Ontem, poucos dias depois de o caçula ter renovado com o vice-campeão nacional, Lela recebeu a notícia de que Alecsandro acertou pelas próximas três temporadas com o Galo. Faltam apenas alguns detalhes para o goleador assinar o contrato no novo clube.

Em compensação pela liberação do atacante, o Vasco vai receber, por empréstimo de um ano, o também atacante Leonardo e o volante Fillipe Soutto. A negociação entre Atlético-MG e Vasco se arrasta desde o início da semana e faltam apenas definir as bases salariais dos jogadores para o martelo ser batido e o anúncio oficial ser realizado.

Alecsandro estava infeliz em São Januário por causa dos atrasos nos salários e, após 96 jogos e 40 gols com a camisa do cruzmaltino, pediu para ser negociado. Com o surgimento do interesse mineiro, ele forçou seu pedido à direção, que só aceitou abrir mão de seus serviços caso recebesse uma compensação.

O Galo aceitou emprestar Leonardo e Fillipe Soutto e o negócio andou, já que o Vasco sofre com a debandada de jogadores. Disposto a acabar com a frustração de ter deixado escapar o título nacional para o Fluminense, o Atlético promete formar um time ainda mais forte do que o de 2012 e também fechou com o volante Rosinei, revelado pelo Corinthians e que estava defendendo o América do México. O jogador de 29 anos até já realizou os exames médicos.

Rival do Atlético, o Cruzeiro também está atrás de atacante. E tem negociação avançada com Ananias, da Portuguesa. Com o jogador está tudo certo, salário, tempo de contrato, falta apenas convencer o clube paulista a liberá-lo antes do fim do contrato, que vai até abril de 2013.

NA LUSA

Se Ananias está perto de deixar o Canindé, assim como o goleiro Dida, que foi para o Grêmio, o clube apresentou o meia Rafael Chorão, que estava no Grêmio Barueri e chega para a disputa do Campeonato Paulista, com possibilidade de ampliação do contrato até o fim do ano.

"Muito bom estar aqui, quero aproveitar bem a oportunidade de jogar em um clube grande, com toda essa estrutura. Quero retribuir a confiança da diretoria e conquistar a dos torcedores," afirmou o jogador.

A Ponte Preta ganhou a concorrência com o Palmeiras e fechou com o atacante Alemão, revelado pelo Santos em 2009 e que estava no Guaratinguetá.