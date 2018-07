Alegria, cordialidade, festa e empate

Foi só um amistoso e numa arena que não estará na Copa. Envolvia, porém, a seleção anfitriã do Mundial, a África do Sul, e ocorreu no coração de um bairro, Soweto, que tem fama de violento. E, como tudo o que ocorre por estes dias no país, teve presença de autoridades e políticos. Talvez por isso os sul-africanos tenham perdido ontem à noite boa oportunidade de mostrar que as forças de seguranças estão prontas para agir, como tanto apregoaram nos últimos dias. Na partida em que os Bafanas ficaram no 1 a 1 com a Bulgária, sobrou entusiasmo e cordialidade.

Faltou, porém, policiamento mais ostensivo e numeroso, mesmo porque a torcida quase lotou o estádio que tem capacidade para 40 mil pessoas. No caminho até o Orlando Stadium chamou a atenção a escuridão das ruas de Johannesburgo. Mesmo algumas grandes avenidas que levam a Soweto têm iluminação deficiente. Nos postes, a maioria das lâmpadas está queimada. "Isso não é novidade", admitiu Victor, motorista nascido e criado no bairro. "Hoje moro mais perto do centro", diz, orgulhoso.

Encontrar um carro de polícia no trajeto não foi fácil. O primeiro só foi avistado a cerca de dois quilômetros do estádio, bem depois do ponto em que fica o Soccer City, na entrada do bairro. Polícia, depois, só no fim da descida, já quase na porta da arena.

No caminho, guardadores de carro, como em qualquer praça esportiva brasileira, e gente vendendo de tudo, de vuvuzelas a aparelhos de barbear, que não se sabe ao certo qual utilidade teria naquele momento. Detalhe: bebidas e comidas eram oferecidas em cima de caixotes de madeira colocados em frente às casas.

Os sul-africanos mostraram-se prestativos e cordiais, além de alegres. Antes, durante e depois da partida, deram espetáculo de empolgação e patriotismo. O barulho ensurdecedor das cornetas é acompanhando de dança e gritos de incentivo aos Bafanas.

Em campo, ainda apareciam as marcações do rúgbi, pois o Orlando Stadium recebeu jogo do esporte no sábado. O forte (fisicamente) time da Bulgária foi bom teste para a equipe de Carlos Alberto Parreira, que gostou do confronto: "Tivemos bom desempenho." Os Bafanas tomaram a iniciativa e criaram chances de gols, mas a defesa se mostrou insegura. Os gols saíram na etapa inicial. Sangweni fez para os anfitriões e Bozhikov empatou.

Tropeço luso

Principal rival do Brasil no Grupo G, Portugal decepcionou a torcida ontem. Com Cristiano Ronaldo em campo, não passou de um 0 a 0 diante da frágil seleção de Cabo Verde.

Inglaterra não decepciona

O English Team fez bonito diante de sua torcida. Ontem, em Wembley, derrotou o México por 3 a 1. A Austrália também ganhou em seus domínios: 2 a 1 contra a Nova Zelândia. Os japoneses ficaram decepcionados: em Saitama, 2 a 0 para a Coreia do Sul.

Hermanos em alta

A Argentina mostrou que chegará ao Mundial embalada. Sem Messi, que foi poupado por causa de dores na coxa, a equipe despediu-se da torcida com goleada. Diante de 55 mil pessoas no Monumental de Nuñez, goleou o Canadá por 5 a 0.