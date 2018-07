Aleix Espargaró domina treinos livres da MotoGP na Argentina; Márquez é o 3º

Depois de um primeiro treino em que os pilotos apenas testaram suas motos e a pista, Esparagaró manteve-se na frente na parte da tarde. Ele cravou o tempo de 1min38s776, sendo o único a completar a volta abaixo de 1min39. A segunda colocação ficou com o italiano Andrea Iannone, que marcou 1min39s311.

A terceira posição ficou com o espanhol Marc Márquez. Depois de um início ruim de temporada, terminando em quinto na estreia no Catar, o atual campeão da MotoGP já faturou a vitória nos Estados Unidos e voltou a se mostrar forte na Argentina. Nesta sexta, sua melhor volta terminou com o tempo de 1min39s336.

Na segunda fila estarão o britânico Cal Crutchlow, que cravou o tempo de 1min39s403, o italiano Andrea Dovizioso, com 1min39s434, e o espanhol Jorge Lorenzo, com a marca de 1min39s463. O heptacampeão da categoria Valentino Rossi foi apenas o nono no treino e completou sua melhor volta em 1min39s947.

Os pilotos voltam à pista neste sábado para mais duas sessões livres, às 9h55 e 13h30 (de Brasília). O treino de classificação está marcado para logo depois, às 14h10. A etapa da Argentina da MotoGP será no domingo, às 10h40.