Aleix Espargaró lidera treinos da MotoGP na Alemanha

O espanhol Aleix Espargaró dominou os primeiros treinos livres da etapa da Alemanha do Mundial de MotoGP, realizados nesta sexta-feira, no circuito de Sachsenring. O piloto da equipe Forward, que corre com motor da Yamaha, cravou 1min22s041 para ser o mais rápido da segunda sessão livre, após já ter liderado a inicial com o tempo de 1min22s170.

Assim, Espargaró superou por duas vezes o seu compatriota Marc Márquez, líder disparado do campeonato deste ano, que com sua Honda acumula incríveis oito vitórias em oito corridas disputadas. Grande favorito ao bicampeonato da categoria máxima da motovelocidade, pois já tem 200 pontos, ele chegou a sofrer um forte acidente na parte da manhã (no horário local), quando caiu de cabeça no asfalto após ser "ejetado" de sua moto, e fechou o dia na segunda posição, com o tempo de 1min22s158.

Já a terceira posição dos trabalhos de pista desta sexta-feira ficou com o também espanhol Jorge Lorenzo, que cronometrou 1min22s368 na sua melhor volta. Assim, o piloto da Yamaha ficou logo à frente do alemão Stefan Bradl, da Honda, que marcou 1min22s430.

O grupo dos cinco mais bem colocados foi completado pelo espanhol Álvaro Bautista, da Honda Gresini, este com o tempo de 1min22s440. Ele superou por muito pouco o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, que cravou 1min22s466, já na primeira sessão livre, para ficar com a sexta colocação do dia.

O espanhol Dani Pedrosa, que divide a vice-liderança do Mundial com Rossi, ambos com 128 pontos, foi apenas o décimo mais veloz dos treinos desta sexta. O piloto da Honda cravou 1min22s589 e foi superado também pelo italiano Andrea Iannone (Pramac), pelo espanhol Pau Espargaró (Yamaha Tech 3) e pelo italiano Andrea Dovizioso (Ducati), respectivos sétimo, oitavo e nono colocados. O britânico Bradley Smith, que sofreu uma queda no primeiro treino livre, foi o 11º com a Yamaha Tech 3.

O treino que definirá o grid de largada da etapa da Alemanha irá começar às 9h10 (de Brasília) deste sábado, enquanto a corrida de domingo começará às 9 horas.