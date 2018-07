Alejo Muniz é eleito revelação de 2010 e Slater rouba festa

O catarinense Alejo Muniz foi eleito o surfista revelação do ano de 2010. Campeão na semana passada do WQS de Fernando Noronha, o brasileiro de 21 anos recebeu o troféu na quinta-feira à noite durante a festa de premiação do Circuito Mundial, em Gold Coast, na Austrália. O grande astro da noite, claro, foi Kelly Slater, que recebeu o troféu mais cobiçado, por ter conquistado o décimo título mundial.

Muniz, um filho de argentinos, faz sua estreia na elite do surfe mundial nesta temporada. Seu primeiro desafio é justamente em Gold Coast, na primeira etapa do circuito de 2011, que está sendo realizada na praia de Snapper Rocks. Além de Muniz, outros quatro brasileiros estão na elite: Adriano de Souza (Mineirinho), Jadson André, Heitor Alves e Raoni Monteiro.

Mas foi Slater o responsável pelo momento de maior emoção da festa de premiação. Ao receber seu troféu, o norte-americano chorou ao lembrar do amigo e tricampeão mundial Andy Irons, morto no ano passado. Irons foi o grande rival d0 decacampeão nas últimas temporadas.

No feminino, a cerimônia consagrou a bela australiana Stephanie Gilmore, que tem quatro títulos mundiais e reina absoluta entre as mulheres.