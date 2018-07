Alejo quer eliminar Fanning em Peniche e ajudar Medina

O espanhol Aritz Aranburu ajudou Gabriel Medina ao eliminar Kelly Slater da etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe e agora um brasileiro pode colaborar também. Alejo Muniz vai enfrentar o australiano Mick Fanning na última bateria da terceira fase e, se vencer, vai ajudar seu amigo. "Vou dar o meu melhor, ainda mais sabendo que posso ajudar o Gabriel", disse.

Alejo eliminou Julian Wilson, que já foi campeão da etapa portuguesa, e agora pode tirar Fanning, outro ex-campeão. "Estou precisando de um resultado para continuar na elite no próximo ano e tirei um adversário que já foi campeão aqui", continuou, lembrando que sua disputa com Julian Wilson foi acirrada. "Saí da água sem saber que tinha passado."

Alejo está em uma casa alugada ao lado de Miguel Pupo e Filipe Toledo. Ela acha que o ambiente está bom para ele tentar ir mais longe na competição. "Estou com uma energia boa da galera lá de casa e vou pegar um adversário que está disputando o título. Estou pronto", avisa.

O surfista explica que se sente em casa em Portugal, seja pelo mesmo idioma do Brasil ou pela comida. Até por isso, imagina uma sequência feliz na competição. "Vencer aqui seria um sonho. Se avançar mais uma bateria, talvez eu continue na primeira divisão no próximo ano", conclui o atleta, que precisa ficar entre os 22 melhores no final da temporada.