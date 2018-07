Além da beleza, musas prometem grandes jogos

A bielorrussa Victoria Azarenka, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a russa Maria Sharapova e a norte-americana Serena Williams estão em São Paulo para os jogos-exibição do Gillette Federer Tour e pretendem mostrar, além da beleza, um tênis de alto nível no Ginásio do Ibirapuera.

E elas querem acima de tudo se divertir e fazer a alegria do público brasileiro. "Será uma atmosfera diferente. Espero que as pessoas se divirtam e fiquem envolvidas. Estou muito empolgada", explica Azarenka, número 1 do mundo.

Mas, se o clima das partidas que começaram ontem e vão até domingo é amistoso, a bielorrussa acredita que o circuito feminino tem se mostrado cada vez mais disputado. "A competição é grande. Num torneio você precisa estar 100% desde o primeiro jogo e essa é a principal diferença de dez anos atrás até hoje."

Essa rivalidade impulsiona Azarenka a buscar melhores resultados. "Saber que alguém pode pegar o seu posto ajuda você a manter a motivação e estar inspirada para continuar trabalhando", comenta.

O ambiente acirrado também é usado como motivação por Wozniacki, que aponta a confiança como o segredo para superar adversárias como Sharapova e Serena Williams, que vive uma ótima fase depois de vencer dois Grand Slams e faturar a medalha de ouro nos Jogos de Londres.

"Acho que temos garotas que podem competir com a Serena e ganhar. É só questão de confiar em você", avalia a dinamarquesa, que enfrenta hoje Sharapova, às 19h30. A russa garante que pretende vir mais vezes ao País. "Eu realmente espero que possa no futuro disputar um torneio no Brasil", diz. Na sequência, Thomaz Bellucci encara o francês Jo-Wilfried Tsonga.