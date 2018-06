Alemã conquista segunda medalha de ouro no biatlon nos Jogos de Pyeongchang

A alemã Laura Dahlmeier conquistou nesta segunda-feira sua segunda medalha de ouro no biatlon. Depois de terminar em primeiro lugar nos 7,5 quilômetros de velocidade no domingo, ela faturou os 10 quilômetros de perseguição, nos Jogos de Pyeongchang.

Dahlmeier chegou para a Olimpíada como quarta melhor no ranking no biatlon e nunca havia ganhado uma medalha de ouro em Olimpíadas. Em sua segunda conquista, ela ficou 29 segundos à frente da eslovaca Anastasiya Kuzmina. A francesa Anais Bescond terminou com o bronze.

Na patinação artística, o Canadá garantiu o ouro por equipes. A Rússia ficou com a prata e os Estados Unidos ficaram com o bronze. Apesar de não ter subido no degrau mais alto do pódio foi uma norte-americana o destaque do dia.

Mirai Nagasu completou pela primeira vez nas Olimpíadas o "Triple Axel", um movimento que significa 3 1/2 rotações no ar. Apenas outras duas atletas na história já conseguiram fazer esse movimento em uma competição oficial.

No snowboard slopestyle feminino, a norte-americana Jamie Anderson garantiu a medalha de ouro. A canadense Laurie Blouin terminou com a prata e a finlandesa Enni Rukajarvi garantiu o bronze. Na modalidade, a atleta precisa descer com a prancha em um percurso com obstáculos.

No hóquei no gelo, a Suíça venceu o Japão por 3 a 1 em duelo pelo Grupo B. O resultado garantiu as suíças estão classificadas para a próxima fase. O atacante Sara Benz, com dois gols, foi o destaque da partida.