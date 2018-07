Alemães exigem convocação de Kuranyi Os alemães estão preocupados. Às vésperas da Copa, Klose e Podolski, dois dos principais atacantes da seleção, estão fora de forma. Os torcedores clamam para que o técnico Joaquin Loew reconsidere a decisão de não mais convocar Kevin Kuranyi. O atacante nascido no Brasil abandonou o time em 2008, insatisfeito com a reserva. Agora, porém, até Beckenbauer o quer de novo no time.