Alemanha admite interesse em sediar Olimpíada de 2024

O Comitê Olímpico da Alemanha confirmou nesta terça-feira que tem interesse em sediar os Jogos Olímpicos de 2024. A entidade aprovou as pré-candidaturas das cidades de Berlim e Hamburgo. Uma delas ganhará o aval oficial do país no dia 21 de março do próximo ano para apresentar candidatura oficial diante do Comitê Olímpico Internacional (COI).

"Estamos confiantes de que será uma grande oportunidade para uma das duas cidades e uma grande oportunidade para todo o esporte", declarou o presidente do Comitê Olímpico da Alemanha, Alfons Hoermann. "Estamos certos também de que o projeto olímpico poderá ser - e será - bom para nosso país."

Além de capital do país, Berlin é a maior cidade da Alemanha. Já Hamburgo é uma grande cidade portuária, localizada no norte. "Temos duas excelentes candidatas", comentou Hoermann. Os alemães não recebem uma edição dos Jogos Olímpicos de verão desde 1972, quando Munique foi palco do trágico episódio no qual 11 membros da equipe olímpica de Israel foram tomados como reféns pelo grupo terrorista palestino - 17 pessoas acabaram morrendo no desenrolar do caso.

Por enquanto, as cidades alemães não têm rivais na disputa pelos Jogos de 2024. No entanto, os Estados Unidos já indicaram que pretendem lançar uma cidade candidata. Istambul, Roma, Paris e Doha também são cotadas para apresentar candidatura. A sede só será escolhida pelo COI em 2017.