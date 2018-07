Alemanha assume liderança do quadro de medalhas em Sochi

SOCHI - A Alemanha foi a grande vencedora do dia nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, ao conquistar duas das seis medalhas de ouro distribuídas nesta quarta-feira. Assim, assumiu a liderança isolada do quadro de medalhas, abrindo vantagem sobre Noruega e Canadá, com quem estava empatada até então.

Agora, a Alemanha lidera a disputa dos Jogos de Sochi com seis medalhas de ouro (também tem uma de prata e uma de bronze). Depois, aparece o Canadá, com quatro de ouro, quatro de prata e duas de bronze. E a Noruega vem em terceiro lugar, com quatro de ouro, três de prata e cinco de bronze.

A Holanda também chegou nessa briga pela liderança, ao somar nesta quarta-feira a sua quarta medalha de ouro em Sochi - ainda tem duas de prata e quatro de bronze. Todos os pódios holandeses na competição vieram, até agora, de uma única modalidade: a patinação de velocidade.

Nesta quarta-feira, na única disputa de patinação de velocidade no dia, o holandês Stefan Groothuis venceu a prova de 1.000 metros. E, comprovando a sua supremacia na modalidade, a Holanda também levou o bronze com Michel Mulder - a prata ficou com o canadense Denny Morrison.

Para a Alemanha, os dois títulos olímpicos do dia vieram do luge masculino, na prova de duplas com Tobias Wendl e Tobias Arlt, e do combinado nórdico, na disputa individual com Eric Frenzel. E os alemães ainda ganharam um bronze na patinação artística, com Aliona Savchenko e Robin Szolkowy.

Na patinação artística, o show foi novamente da anfitriã Rússia. Depois da vitória por equipes no último domingo, os russos ganharam nesta quarta-feira a segunda medalha de ouro distribuída nesta modalidade em Sochi. Dessa vez, foi nas duplas, com Tatiana Volosozhar e Maxim Trankov. E também ficaram com a prata, que foi para Ksenia Stolbova e Fedor Klimov.

Também nesta quarta-feira, houve um fato raro na disputa do esqui alpino, com um empate na primeira colocação. Assim, a eslovena Tina Maze e a suíça Dominique Gisin dividiram a medalha de ouro - sem prata para ninguém, o bronze foi para a também suíça Lara Gut. E no outro pódio do dia, a norte-americana Kaitlyn Farrington foi campeã no halpipe do snowboard.