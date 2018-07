Alemanha conquista ouro e dispara no quadro de medalhas em Sochi

SOCHI - A Alemanha é cada vez mais líder do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi. Num dia em que se acentuou a briga pela segunda posição (agora são seis países com cinco medalhas de ouro), os alemães desgarraram no primeiro lugar ao vencer a disputa por equipes masculinas nos saltos de esqui, nesta segunda-feira.

Na disputa que fechou o dia, Andreas Wank, Marinus Kraus, Andreas Wellinger e Severin Freund atingiram até 94km/h nos seus saltos, permanecendo por mais de 130 metros no ar, para superarem os rivais austríacos, que faturaram a prata, e o Japão, que ficou com o bronze.

Com mais essa medalha, a Alemanha chegou a oito de ouro, num aproveitamento altíssimo. Afinal, dos cinco primeiros do quadro, é quem tem menos medalhas (apenas 13). Os alemães ainda somam três de prata e duas de bronze.

Quem assumiu o segundo lugar no quadro nesta segunda-feira foi a Rússia, que chegou a cinco de ouro, se igualando a Holanda, Estados Unidos, Noruega, Suíça e Bielo-Rússia. A diferença vem no número de medalhas de prata: sete.

Os heróis dos donos da casa nesta segunda vieram do bobsled: Alexey Voevoda e Alexander Zubkov. A suíça faturou a prata e os Estados Unidos o bronze. Eliminada como última (30.ª) colocada após duas descidas, a Jamaica nem competiu nesta segunda-feira.

Os Estados Unidos também chegaram a cinco de ouro com uma vitória importante, na patinação artística em casais, com Meryl Davis e Charlie White. Nesta disputa, o Canadá fez prata e a Rússia bronze.

Mas a grande vencedora desta segunda-feira foi a Bielo-Rússia, que ganhou dois ouros. Com Darya Domracheva no baitlo de 12,5km e Anton Kushnir no esqui aéreo estilo livre. Agora os bielo-russos foram a cinco de ouro (seis no total). Estão à frente do Canadá, que tem total de 15, mas só quatro medalhas douradas.

Rússia e Estados Unidos lideram o quadro quando a contagem é pelo total de medalhas (18). A Holanda tem 17, contra 15 de Canadá e Noruega. Nessa medição, a Alemanha seria só a sexta colocada, com 13.