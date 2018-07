Alemanha e Romênia vão duelar na repescagem da Fed Cup

Romênia e Alemanha foram derrotadas na primeira rodada do Grupo Mundial e agora vão duelar por uma vaga na elite da Fed Cup em 2016. As alemãs, que perderam para a Suíça por 3 a 2 no último fim de semana, venceram o confronto anterior, em 1974.

Número 3 do mundo, Simona Halep adiou a realização de uma cirurgia no nariz, mas não impediu a derrota da Romênia para a República Checa, atual campeã da Fed Cup. Agora, ela deverá duelar com a alemã Angelique Kerber, a segunda colocada no ranking.

A Espanha, que venceu a Sérvia por 4 a 0 pelo Grupo Mundial II e deve contar com Garbiñe Muguruza e Carla Suárez Navarro, vai receber a Itália, que foi batida por 4 a 1 pela França na primeira rodada da elite da Fed Cup e poderá usar Roberta Vinci e Sara Errani.

Finalista da última Fed Cup, mas surpreendentemente superada pela Holanda, a Rússia terá pela frente, em casa, a Bielo-Rússia, que derrotou o Canadá no Grupo Mundial II e tem Victoria Azarenka como seu principal nome. Após superarem Austrália e Polônia, respectivamente, Austrália e Estados Unidos, duas das mais tradicionais nações do tênis mundial, vão duelar na Oceania.

Já os confrontos da repescagem do Grupo Mundial II da Fed Cup vão ser: Eslováquia x Canadá, Sérvia x Bélgica, Polônia x Taiwan e Ucrânia x Argentina. O Brasil foi eliminado nas semifinais do Zonal Americano da Fed Cup pela Argentina.