Alemanha encara decisão na semifinal com otimismo

Sinônimo de qualidade e consistência, a Alemanha chegou pela quarta vez seguida à fase semifinal de uma competição relevante. Agora, a expectativa geral no país é a conquista de um título. "Há mesmo muita qualidade neste time", admite o capitão Lahm. "O importante é que os 23 jogadores estão aptos a entrar, mesmo aqueles que estão sem atuar há algum tempo."

A seleção já está se preparando para o jogo de quinta-feira, em Varsóvia, pela fase semifinal. Ontem, ainda sem saber qual seria o adversário, o lateral-esquerdo resumiu o pensamento dos alemães. "Seja quem for, aposto que nenhum deles estará contente em nos enfrentar", disse.

Depois de um desempenho decepcionante na Euro-2004, em Portugal, a Alemanha se recuperou e não parou mais de progredir, primeiro sob o comando do técnico Juergen Klinsmann, e agora com o treinador Joachim Loew. A seleção alemã foi terceira Copa do Mundo de 2006. Perdeu a final da Euro-2008 para a Espanha e terminou em terceiro no Mundial de 2010, sendo eliminada na semifinal pela Fúria. Depois disso, a equipe venceu todos os 15 jogos que disputou.

O otimismo do capitão contagia a equipe alemã, que, no entanto, está no jejum de títulos desde 1996, quando conquistou a Euro, pela terceira vez. "Trabalhamos firme nas últimas semanas. Queremos chegar à final e conquistar o título. Este era o nosso objetivo antes do início da competição e nada mudou", disse.

Contra a Grécia, na vitória por 4 a 2, Loew trocou o trio ofensivo, contrariando um velho ditado do futebol, "de que não se muda time que está ganhando". Todos querem jogar, disse Lahm, o que obriga quem entra no time a render o máximo.

A preocupação é Schweinsteiger, que tem um problema no tornozelo. "É preciso que todos estejam bem, mas seria bom que ele jogasse", disse Lahm.