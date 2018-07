Alemanha foi algoz e deve ser exemplo

Mas perder por 7 a 1 é um massacre em qualquer língua. A vitória alemã foi tão extravagante e completa que não houve nada de positivo para dizer sobre o lado brasileiro. Os bilhões de espectadores da TV que ficaram de boca aberta de incredulidade, e piedade, diante de suas telas se recordarão da Copa de 2014 como o momento em que a mágica do futebol brasileiro morreu.

Agora, as boas novas. Jamais haverá uma oportunidade como a atual para começar a fazer as mudanças na maneira como o futebol brasileiro é gerido. A pressão por uma verdadeira reforma é mais forte do que nunca agora.

O debate já começou sobre o que precisa ser feito para ressuscitar o futebol brasileiro após sua noite mais miserável. Como muitos sugeriram, um bom começo seria olhar para a maneira como a Alemanha reconstruiu completamente sua estrutura nacional de divisões de base após seu próprio vexame de 2004, sendo eliminada do campeonato europeu na fase de grupos.

As barreiras logísticas e políticas para mudar são maiores no Brasil do que num país menor, mais rico e mais organizado como a Alemanha, mas um aspecto que também deve ser enfrentado é o psicológico.

Para avançar, o Brasil precisa pensar de maneira diferente sobre o velho esporte bretão. Mais importante, ele precisa aprender a humildade. O Brasil não é mais o melhor do mundo, e precisa aceitar isto em vez de dar desculpas. Os técnicos brasileiros precisam olhar para fora e aprender com países que têm ideias melhores, mais frescas.

Os brasileiros também precisam parar de pensar que o passado glorioso do país tem alguma relevância para o futebol de hoje. Não tem. A seleção precisa jogar como a Alemanha de 2014, não como o Brasil de 1970. A obsessão com a grandeza antiga do país não favorece como ele precisa encarar o futuro.

O país também precisa romper com sua cultura do imediatismo, algo que seus clubes de futebol não conseguem fazer. Para o futebol brasileiro dar "uma volta por cima", como Dilma tuitou, será preciso haver planos de longo prazo. Qualquer mudança agora só dará resultado num prazo de pelo menos dez anos, que foi o tempo que a Alemanha precisou.

Não é constrangedor perder um jogo, nem mesmo perder um império - como inglês, eu posso entender -, mas há algo de constrangedor em não aprender com os próprios erros.

O Mineiraço deu ao futebol brasileiro uma chance de se reinventar. Espero que ela não seja desperdiçada.