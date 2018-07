Alemanha pagará 300 mil euros a cada jogador em caso de título da Eurocopa

A direção da DFB explicou que chegou a um acordo com os líderes do elenco alemão. O acerto prevê o pagamento de prêmios caso a seleção chegue ao menos até as quartas de final na França, e os valores são os mesmos que foram prometidos a quatro anos atrás, quando o país parou nas semifinais da Eurocopa na Polônia e na Ucrânia.

A bonificação por chegar às quartas de final será de 50 mil euros por jogador. Em caso de semifinal, cada atleta receberá 100 mil, enquanto o vice-campeonato dará 150 mil euros, metade do prêmio previsto em caso de título. O valor também é o mesmo pago pela federação a cada jogador pelo título da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

"Fico feliz por termos estipulado este acordo, que deixa as coisas mais claras antes do torneio", declarou o ex-jogador e atual coordenador da seleção Oliver Bierhoff. A partir de junho, na França, a Alemanha tentará seu quarto título da Eurocopa, sendo que os outros aconteceram em 1972, 1980 e 1996.