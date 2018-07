Alemanha vence Europeu de Handebol e garante vaga nos Jogos Olímpicos do Rio

A partida foi uma reedição do confronto que as duas seleções travaram na fase de grupos do torneio, no qual os espanhóis venceram por 32 a 29, e também teve gosto de superação para os alemães, que atuaram desfalcados de alguns de seus principais jogadores por lesões sofridas ao longo da competição.

E a vitória veio sem grandes sustos. Os alemães abriram 7 a 2 no placar no primeiro tempo graças a grande atuação do goleiro Andreas Wolff, que fechou o gol. No segundo tempo, também brilhou a estrela do ponta-esquerda Kai Haefner, que terminou a partida com sete gols. Mais cedo, a Croácia conquistou a medalha de bronze ao vencer a Noruega por 31 a 24.

Com o resultado, a seleção alemã se junta ao Brasil (país-sede), à França (campeã mundial), à Argentina, ao Catar e ao Egito na Olimpíada do Rio. Ainda haverá três competições qualificatórias para os Jogos Olímpicos no handebol, com duas vagas em jogo em cada uma delas.