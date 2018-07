Alemão arranca no fim e vence etapa da Volta da França Com uma arrancada nos metros finais, o alemão Andre Greipel superou o britânico Mark Cavendish e ganhou a 10ª etapa da Volta da França por uma roda de vantagem. Mesmo fora da acirrada disputa pela vitória nesta terça-feira, o francês Thomas Voeckler manteve a liderança na classificação geral da mais importante e famosa prova do ciclismo mundial.