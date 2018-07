Alemão perde match point e vê Nadal vencer de virada para avançar nos EUA

Hoje na 58ª posição da ATP, Zverev foi líder do ranking mundial juvenil e atuou de igual para igual com o espanhol, que hoje ocupa o posto de quinto tenista do mundo e precisou de 2h34min em quadra para despachar o adversário.

Com o triunfo sofrido, Nadal avançou às quartas de final e se credenciou para enfrentar na próxima fase o vencedor da partida entre o japonês Kei Nishikori e o norte-americano John Isner, também programada para acabar no final da programação de jogos desta quarta nos Estados Unidos.

No duelo diante do jovem alemão, o espanhol sofreu uma quebra de saque já no quinto game do primeiro set e depois precisou devolver a quebra no 12º game para levar a disputa ao tie-break, no qual a promessa foi um pouco melhor e fechou em 10/8.

Nadal, porém, não se intimidou com a derrota na primeira parcial e voltou com tudo para a segunda. Desta vez sem ter o seu serviço ameaçado por nenhuma vez, o quarto cabeça de chave em Indian Wells ainda aproveitou as três chances de quebra cedidas pelo alemão para aplicar um "pneu" (6/0) e empatar o jogo.

Já no terceiro set, Zverev exibiu personalidade ao conseguir duas quebras e abrir uma boa vantagem de 4/1. Depois, mesmo sofrendo uma quebra, sacou em 5/3 para fechar o jogo. Entretanto, quando teve a grande oportunidade de liquidar a partida ao ter o match point em 40/30, errou um voleio ao acertar a rede. Depois, com dois erros não forçados, sofreu a quebra e, visivelmente abatido e cansado, perdeu os três games seguintes e perdeu o jogo.

WAWRINKA CAI - A grande decepção do dia na chave masculina de Indian Wells foi o suíço Stan Wawrinka. Terceiro cabeça de chave, ele foi derrotado pelo belga David Goffin, que superou o favorito por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 7/6 (7/5).

Foi a primeira derrota do atual terceiro colocado do ranking mundial em quatro jogos com Goffin, o 18º da ATP, que assim se credenciou de forma surpreendente para enfrentar nas quartas de final o croata Marin Cilic, que em outro duelo do dia eliminou o francês Richard Gasquet com parciais de 7/5, 5/7 e 6/2.

Outro tenista que fez bonito nesta quarta nos Estados Unidos foi o canadense Milos Raonic, 12º pré-classificado, que eliminou o checo Tomas Berdych, sexto cabeça de chave, com uma vitória por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6 (9/7) e também foi às quartas de final. O seu próximo rival será o francês Gael Monfils, que passou pelo argentino Federico Delbonis com parciais de 6/3 e 6/4.

FEMININO - No único jogo encerrado até agora nesta quarta-feira na chave feminina de simples de Indian Wells, a polonesa Agnieszka Radwanska confirmou a sua condição de terceira cabeça de chave para ir às semifinais. Ela superou a checa Petra Kvitova, oitava pré-classificada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3).

Assim, Radwanska se credenciou para encarar na próxima fase a vencedora do confronto entre a norte-americana Serena Williams, líder do ranking mundial, e a romena Simona Halep, que também estava programada para ser disputada no final da programação de duelos desta quarta na competição norte-americana.