Alemão Tony Martin vence, mas Froome segue líder da Volta da França

MONT-SAINT-MICHEL - O alemão Tony Martin faturou nesta quarta-feira a 11.ª etapa da Volta da França, um contra-relógio de 33 quilômetros entre Avranches e Mont-Saint-Michel, mas foi o britânico Chris Froome que teve mais motivos para comemorar. Ele terminou o estágio na segunda colocação e manteve a camiseta amarela, dada ao líder geral da tradicional prova do ciclismo.

Bicampeão mundial em provas contra o relógio, Martin não decepcionou e terminou a etapa com uma vitória relativamente tranquila. Ele terminou os 33 quilômetros com o tempo de 36 minutos e 29 segundos, 12 segundos à frente de Froome, o único a ficar a menos de um minuto do alemão. A terceira colocação ficou com o belga Thomas De Gendt, enquanto Richie Porte, da Austrália, foi o quarto.

Vencedor nesta quarta, Martin quase deixou a Volta da França prematuramente, após sofrer um grave acidente logo no primeiro estágio. Ele precisou ser carregado de maca e chegou a desmaiar no ônibus de sua equipe. O impacto foi tanto, que ele teve uma lesão no pulmão e perdeu uma camada de pele das costas, o que fez com que não conseguisse dormir adequadamente por várias noites.

Com a segunda colocação, Froome abriu vantagem na liderança geral e agora está 3 minutos e 25 segundos à frente do espanhol Alejandro Valverde, vice-líder no geral. O holandês Bauke Mollema é o terceiro, 12 segundos atrás de Valverde. Um dos favoritos ao título, Alberto Contador é o quarto, enquanto Cadel Evans é apenas o 14.º.

Único representante brasileiro na competição, Murilo Fischer foi o 113.º nesta quarta, com a marca de 41 minutos e 7 segundos. Na classificação geral ele ganhou três posições e agora é o 137.º colocado, com 44 horas, 8 minutos e 19 segundos, desvantagem de 1 hora, 38 minutos e 55 segundos em relação a Froome.

A Volta da França prossegue nesta quinta com o primeiro de dois dias consecutivos com etapas de velocidade. Serão 218 quilômetros em uma rota entre Fougeres e Tours. A principal prova do ciclismo mundial será encerrada no dia 21 de julho.