Alemão vence e Froome segue em 1º na Volta da França

Kittel, que já tinha vencido a etapa de abertura da Volta da França, superou o compatriota Andre Greipel, que ficou na segunda colocação, seguido pelo britânico Mark Cavendish e pelo eslovaco Peter Sagan. A etapa, plana, com um percurso de 193 quilômetros, foi completada pelo vencedor em 4 horas, 53 minutos e 25 segundos.

Froome ficou na 24ª colocação, mas com o mesmo tempo do vencedor, para assegurar a liderança da Volta da França, com 41 horas, 52 minutos e 43 segundos. O espanhol Alejandro Valverde permanece na segunda colocação, com uma desvantagem de 1 minuto e 25 segundos. O holandês Bauke Mollema é o terceiro, 1 minuto e 44 segundos atrás do líder.

Outros candidatos a vencer a Volta da França estão mais atrás na classificação geral. O espanhol Alberto Contador é o sexto colocado, a 1 minuto e 51 segundos do líder, Andy Schleck, de Luxemburgo, está quatro minutos atrás, em 15º lugar. Já o australiano Cadel Evans tem uma desvantagem de 4 minutos e 36 segundos e ocupa a 16ª posição.

Já Murilo Fischer, único representante do Brasil na Volta da França, ficou na 147ª colocação na etapa desta terça, 1 minuto e 40 segundos atrás do vencedor. Na classificação geral, com uma desvantagem de 1 hora, 34 minutos e 29 segundos, ele ocupa o 140º lugar.

A Volta da França prossegue nesta quarta com a disputa de um contra-relógio de 33 quilômetros entre Avranches e Mont-Saint-Michel. A principal prova do ciclismo mundial será encerrada no dia 21 de julho.