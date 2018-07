Alemão vence nona etapa e Avermaet abre vantagem na liderança da Volta da França

O alemão John Degenkolb venceu neste domingo a nona etapa da Volta da França, mas quem teve mais motivos para comemorar foi o belga Greg Van Avermaet. Ao terminar na segunda colocação, ele manteve a camiseta amarela pelo sexto dia consecutivo e ainda abriu 43 segundos de vantagem para o vice-líder, o britânico Geraint Thomas.

A disputa aconteceu entre as cidades de Arras e Roubaix em um trajeto de 156,5 quilômetros, boa parte dele em estrada de cascalho. O belga Yves Lampaert completou o pódio. Degenkolb venceu com o tempo de 3h24min26 e chegou praticamente junto com os outros dois competidores.

A quarta colocação ficou com o belga Yves Lampaert, que ocupa o terceiro lugar na classificação geral a 44 segundos de Avermaet. O eslovaco Peter Sagan, que já venceu duas etapas, terminou em quinto lugar e continua dono da camiseta verde, entregue ao ciclista que tem mais pontos.

Sagan foi a 299 pontos e abriu distância para o colombiano Fernando Gaviria, que tem 218. Gaviria terminou em 13º lugar neste domingo. Por conta das irregularidades da região, a etapa foi marcada por diversos acidentes. O tetracampeão da Volta da França, o britânico Chris Froome, caiu quando faltavam 45 quilômetros para o final. Ele recebeu a ajuda de um torcedor para se levantar e ainda conseguiu se manter no pelotão da frente, fechando a disputa na 22ª colocação, a 27 segundos do primeiro colocado.

O australiano Richard Porte caiu faltando dez quilômetros para o final e precisou abandonar a disputa com suspeita de lesão no ombro direito. A nona etapa também teve o choque entre o colombiano Rigoberto Urán, que foi vice-campeão no ano passado, e o espanhol Mikel Landa. O primeiro terminou em 59º e o outro em 35º.

Antes disso, nos cem quilômetros iniciais, os pedregulhos da pavimentação já em Roubaix quebraram a bicicleta de Romain Bardet, que ainda voltou para a prova e terminou em 36º. Também furou um pneu do belga Tom Dumooulin, que já venceu uma etapa nesta temporada e terminou a disputa deste domingo em 19º lugar.

A Volta da França terá seu primeiro dia de descanso nesta segunda-feira. Os ciclistas voltam para a disputa na terça-feira, no trajeto entre as cidades de Annecy e Le Grand-Bornand, em traçado montanhoso de 158,5 quilômetros no total.