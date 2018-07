Alessandro e Jorge Henrique também estão fora do jogo

O lateral e o atacante ficarão de fora da partida por precaução. Ambos relataram dores musculares nos treinos e foram retirados das atividades. Nenhuma lesão foi constatada em ambos os casos.

Embora seja apenas um cuidado extra com a condição física de dois atletas considerados importantes no clube, Tite fez questão de frisar que não pretende implantar um rodízio de jogadores nas partidas do Paulista.

"Não tem rodízio nenhum. E não tem que poupar. Os jogadores que não vão para os jogos é porque são retirados física ou clinicamente. É o caso do Alessandro e do Jorge Henrique. Eles e o Sheik estão fora por questão clínica. O Adriano e o Douglas não vão por questão física." Dos cinco ausentes, o caso mais preocupante é o de Emerson. O atacante tem uma lesão crônica no púbis e não tem previsão de volta.

Os outros têm boas chances de voltar a pelo menos ser relacionados já para a partida de sábado, contra o Botafogo.

Sem estes atletas, Tite definiu o time com uma alteração tática. Contra a Portuguesa, Alex e Danilo começarão jogando. Na frente, Willian e Liedson formarão a dupla de ataque.

No último treino antes do jogo, Tite se preocupou muito com o posicionamento do time, sobretudo defensivamente.

O treinador comandou exercício apenas para os 11 titulares. Num dos campos do CT, sem mais ninguém, Tite fez um trabalho tático. Em determinado momento, o treino exigia que todos estivessem dentro da área, simulando cobrança de escanteio.