Alessandro se revolta e ataca o Palmeiras

O Corinthians venceu, mas os jogadores alvinegros saíram de campo sem motivos para comemorar. Quando ouviram que o Palmeiras, além de ter perdido, não havia oferecido muita resistência ao Fluminense, muitos não conseguiram esconder a frustração - o time carioca tem o rebaixado Guarani pela frente na última rodada.

"Acho lamentável uma equipe grande como o Palmeiras terminar o ano de uma forma tão feia", fulminou o lateral-direito Alessandro, visivelmente irritado com o desleixo alviverde. "A gente não podia esperar nada mesmo desta equipe."

O resultado de Barueri, combinado com a derrota do Guarani (3 a 0 diante do Grêmio), que rebaixou a equipe campineira, abalou muito a confiança corintiana. "Está difícil olhar os outros jogos e esperar alguma coisa", disse Alessandro, com sinceridade. "A gente precisa acreditar."

O experiente Roberto Carlos tentou apaziguar o ânimo dos mais frustrados e eliminar qualquer suposição de que valeria o Corinthians enviar um incentivo financeiro para o Guarani dificultar o jogo para o Fluminense no Engenhão. "Vamos para Goiás ver o que acontece. Não adianta ficar criticando os outros times, nossos companheiros de profissão. Temos de parar de falar nessa história de mala branca. Isso não pode existir", pediu o lateral. O próprio presidente Andrés Sanchez descartou qualquer ajuda ao Guarani: "Não tenho caixa 2 no meu clube. E ninguém vai botar dinheiro do bolso. Se o Corinthians perder, será por seus erros".

Cabeça erguida. Só resta mesmo ao Corinthians projetar o seu jogo contra o Goiás, no Serra Dourada, domingo. O time não perdeu nenhum jogador por suspensão. O atacante Jorge Henrique sentiu dores musculares, mas permaneceu na partida, enquanto Dentinho saiu com problemas no nariz. Os dois, no entanto, não devem ser problema para a partida. O que o técnico Tite espera é ter Ronaldo, que não atuou ontem por causa de uma lesão na coxa direita.