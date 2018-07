Alex Atala e Adriana Lima participarão do sorteio O chef de cozinha Alex Atala e a modelo baiana Adriana Lima vão auxiliar o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, no sorteio dos grupos da Copa das Confederações que será realizado dia 1º de dezembro no Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo (a competição vai ser disputada entre 15 e 30 de junho). "Fiquei assustado quando fui convidado, mas depois fiquei 'me achando'. Ainda mais quando me disseram que quem fez isso para a Copa das Confederações de 2009 foi o David Beckham", brincou Atala. Adriana disse que seu jogador favorito é Neymar.